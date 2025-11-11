11/11/2025 10:51

《真知灼見－溫灼培》美國政府重開，有甚麼需要留意？

《真知灼見》美國參議院於周日（9日）晚上通過了一項臨時撥款法案的關鍵表決，為政府提供資金，確保運作至明年1月30日，盼能結束政府長達41天的停擺狀況。當然，該法案尚需獲得眾議院通過及特朗普的簽署才能生效。根據報道，這項臨時法案在參議院通過，主要得益於民主黨的要求，共和黨必須同意在12月就《平價醫療法案(Affordable Care Act)》對低收入人士醫療保險費用的補貼進行投票，以作為交換條件。該補貼原定於今年底到期。



*特朗普急於在感恩節前重開政府*



事實上，特朗普政府相信也急於找一個解決方案，以結束這場政府停擺鬧劇，因為美國感恩節假期即將於11月27日來臨。每年這個時候，都會有大量美國民眾急於返家團聚，對航空服務的需求龐大。然而，鑑於目前政府停擺，許多機場工作人員面臨未能支付薪資或被迫休假的情況，導致人手嚴重短缺，進而引發航班嚴重延誤。如果這種情況在兩周後的感恩節仍未解決，預計將進一步加深美國民眾對政府的不滿，並影響明年的中期選舉。回顧上周的美國地區選舉，共和黨已見明顯失利。



*政府重開後有三事項需留意*



假如美國政府能在未來數天內成功重開，我們應該留意幾方面。首先，停擺期間，由於美國政府無法通過正常的開支渠道向市場散發資金，導致美元出現明顯短缺，在市場各方紛紛搶購美元下，使其價值上升。然而，一旦情況恢復正常，美元短缺的緊張局面將會得到緩解。當美元回落，其他外幣便有機會上升，而金價的走勢也可能因此改善。因此，我們應該密切關注這一變化。今日（11日）早上於亞洲市場，英鎊報1.3166美元。



其次，一旦美國政府重開，經濟數據將會陸續再被公布。如果財長貝森特的估計正確，停擺期間美國每日經濟損失達150億美元，41天的停擺將使美國經濟合計損失6150億美元，這對美國經濟的衝擊將是相當巨大。那麼，這些公布出來的經濟數字又將如何影響市場呢？相信將成為市場的關注焦點。當然，最後這些數據的公布又將如何影響聯儲局的貨幣政策決策，我們亦需密切關注。到最後最後，不要忘記，這臨時法案僅容許美國政府運作到明年1月30日，之後又如何？會否再次停擺？這些因素相信都會繼續影響市場的投資氣氛。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



