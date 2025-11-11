直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
26,654.62
+5.56
(+0.02%)
26,674
-20
(-0.07%)
高水19
9,441.73
-1.51
(-0.02%)
5,929.02
+13.46
(+0.23%)
673.77億
4,011.11
-7.49
(-0.186%)
4,679.52
-15.53
(-0.331%)
13,403.09
-24.52
(-0.183%)
2,653.54
-15.40
(-0.58%)
105,922.1800
-88.9500
(-0.084%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
8.9993
英鎊最佳客戶買入價
10.2532
日圓最佳客戶買入價
5.0481
恒生指數
26,654.62
+5.56
(+0.02%)
期指
高水19
26,674
-20
(-0.07%)
國企指數
9,441.73
-1.51
(-0.02%)
科技指數
5,929.02
+13.46
(+0.23%)
大市成交
673.77億
股票
557.73億
(82.778%)
窩輪
43.96億
(6.525%)
牛熊證
72.07億
(10.697%)
即時更新：11/11/2025 10:13
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,333.57億
4,011.11
-7.49
(-0.186%)
滬深300
4,679.52
-15.53
(-0.331%)
深証成指
13,403.09
-24.52
(-0.183%)
MSCI中國A50
2,653.54
-15.40
(-0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
105,922.1800
-88.9500
(-0.084%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9993
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2532
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0481
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
外匯黃金
新聞及評論
新聞
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0870
電匯客戶賣出
5.0680
更新：11/11/2025 10:10:08
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
105,922.18
-88.95
-0.084%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,576.1000
+8.2500
+0.231%
A 柚子幣
0.2941
-0.0027
-0.910%
更新：11/11/2025 10:10
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.25%
1個月
3.02%
3個月
3.42%
更新：10/11/2025 11:15
最新
人氣
