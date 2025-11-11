11/11/2025 10:00

《基金觀點》道富投資管理上調金價基本情景預測至4100美元，低於3700美元為逢低買入時機

《環富通基金頻道11日專訊》道富投資管理發表每月黃金監測報告，上調了黃金價格的基本情景，預測金價將介乎每盎司3700至4100美元（機率50%），同時將樂觀情景的預測價格上調至每盎司4100至4500美元（機率35%）。在悲觀情景中，預測金價為每盎司3300至3700美元（機率15%），根據黃金技術面走勢及9月聯儲局會議後進一步洗走因「錯失恐懼」(FOMO)帶來的資金，這一價格區間已構成「逢低買入」時機。



*黃金ETF一般11至12月表現偏弱*



道富投資管理表示，若2026年黃金測試每盎司4800至5000美元，並不會感到意外。雖然黃金在10月上旬可能已進入「超買」區域，但從多項指標來看，黃金在投資組合中仍屬「持倉比例偏低」的資產。



儘管金價屢創新高，2025年第三季度實物黃金需求仍出人意料地強韌，按年增長3%，總需求量按季增至1313噸的歷史新高。一般來說，黃金ETF於11月至12月期間的季節性表現一向偏弱，即使處於牛市階段亦然。歷史數據顯示，這兩個月份往往出現贖回規模達高峰的情況，即使在2020年及2024年等市場強勢年份亦不例外。儘管如此，在當前宏觀環境下，若2025年底出現任何潛在獲利回吐，反而將為投資者帶來買入機會。(wa)



