11/11/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，兩連跌報7.0866，創近一周低
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0866，較上個交易日跌10點子，兩連跌，創11月5日以來近一周新低，上個交易日報7.0856。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0866
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.1986
|+44.00
|100日圓/人民幣
|4.6064
|-87.00
|1港元/人民幣
|0.9116
|+4.70
|1英鎊/人民幣
|9.3465
|+178.00
|1澳元/人民幣
|4.6371
|+234.00
|1紐元/人民幣
|4.0101
|+135.00
|1新加坡/人民幣
|5.4468
|-8.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8091
|+164.00
|1加元/人民幣
|5.0607
|+66.00
|1人民幣/林吉特
|0.5860
|-19.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4209
|+527.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4187
|-225.00
|1人民幣/韓元
|205.2200
|+35.00