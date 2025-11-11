直播中 : 開市Good Morning - 恒指反彈 市底有轉強跡象？👾泡泡瑪特上日勁飆 跟唔跟進？京東業績料難免失色？
26,653.69
+4.63
(+0.02%)
26,677
-17
(-0.06%)
高水23
9,441.41
-1.83
(-0.02%)
5,928.21
+12.65
(+0.21%)
674.86億
4,010.69
-7.91
(-0.197%)
4,679.04
-16.01
(-0.341%)
13,402.96
-24.65
(-0.184%)
2,652.81
-16.13
(-0.60%)
106,014.3000
+3.1700
(0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
8.9993
英鎊最佳客戶買入價
10.2532
日圓最佳客戶買入價
5.0481
恒生指數
26,653.69
+4.63
(+0.02%)
期指
高水23
26,677
-17
(-0.06%)
國企指數
9,441.41
-1.83
(-0.02%)
科技指數
5,928.21
+12.65
(+0.21%)
大市成交
674.86億
股票
558.83億
(82.806%)
窩輪
43.96億
(6.514%)
牛熊證
72.07億
(10.680%)
即時更新：11/11/2025 10:13
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,340.11億
4,010.69
-7.91
(-0.197%)
滬深300
4,679.04
-16.01
(-0.341%)
深証成指
13,402.96
-24.65
(-0.184%)
MSCI中國A50
2,652.81
-16.13
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
106,014.3000
+3.1700
(0.003%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9993
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2532
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0481
AI泡沫？
財富管理 政政經經

AI泡沫？
中醫八字五行治療高血壓|突發病例分析、飲食調理建議
中醫養生 中醫話

中醫八字五行治療高血壓|突發病例分析、飲食調理建議
易經看世界

【易經看世界】3I/ATLAS訪地球，從恒卦看玄機：人類面臨危機？如何早作防範？

01024 快手－Ｗ
00700 騰訊控股
01398 工商銀行
01810 小米集團－Ｗ
02338 濰柴動力
02318 中國平安
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
09/11/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
07/11/2025 21:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( 0.00%)
公佈日期
06/11/2025 20:00
即將公佈經濟數據
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.80%
市場預測
4.90%
英國-失業率
即將公佈
11/11/2025 15:00
前值
4.40%
市場預測
--
最新
