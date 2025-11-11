26,696.41
+47.35
(+0.18%)
26,735
-14
(-0.05%)
高水39
9,461.49
+18.25
(+0.19%)
5,924.39
+8.83
(+0.15%)
2,102.31億
4,002.76
-15.84
(-0.394%)
4,652.17
-42.88
(-0.913%)
13,289.01
-138.60
(-1.032%)
2,638.45
-30.49
(-1.14%)
104,984.6300
-1,026.5000
(-0.968%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0768
歐元最佳客戶買入價
8.9998
英鎊最佳客戶買入價
10.2146
日圓最佳客戶買入價
5.0448
01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股01772 贛鋒鋰業02338 濰柴動力02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
