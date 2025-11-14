11/11/2025 08:38

【關稅戰】商務部回應美方暫停301調查：冀共同維護國際航運公平競爭環境

《經濟通通訊社11日專訊》中美逐步鬆綁近月對彼此施加的貿易措施，中國交通運輸部昨宣布暫停實施對美船舶收取特別港務費，當日晚商務部就美方暫停實施對華造船等行業301調查措施「答記者問」。



商務部新聞發言人表示，注意到美方宣布將於11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶徵收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加徵關稅等。這是美方與中方相向而行、共同落實中美吉隆玻經貿磋商共識的重要一步。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。



發言人說，中方願本著相互尊重、平等協商的原則與美方就相關問題進行溝通磋商，並期待美方繼續與中方相向而行，共同維護國際航運和造船市場的公平競爭環境，為中美經貿合作和世界經濟注入更多確定性和穩定性。(ry)