11/11/2025 08:48

【關稅戰】財新：中美取消互徵港口費首日，中遠四船同日抵美

《經濟通通訊社11日專訊》美國於當地時間11月9日公告，將於11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶徵收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加徵關稅等。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。



《財新》消息，美西時間11月10日凌晨3時（北京時間19時），中國籍集裝箱船「新亞洲」號緩緩駛入美國洛杉磯長灘港。在其身後，「中海南海」號、「中海東海」號和「東方紫羅蘭」號一字排開，也同時抵達洛杉磯外海。這些集裝箱船均屬航運央企中遠海控(01919)(滬:601919)，4船共載4.5萬個標準箱(TEU)。



報道稱情況極罕見，因為在平時，這些船舶會在1-2周內分批抵達，不會同時抵達。之所以如此，是因為「新亞洲」號、「中海南海」號和「中海東海」號之前已在美國外海停航等待1-4天的時間，以跳過被美方收取301徵費的時間窗口。



*美國MATSONIA號泊寧波港，未被收特別港務費*



美國貿易代表辦公室(USTR)稱，暫停行動是落實總統特朗普與中國國家主席習近平達成的貿易協議。徵費暫停期間，美國將根據此前301調查結果與中國談判，同時將繼續與主要盟友和夥伴就振興美國造船業展開討論。



就在中國暫停徵收對美港務費後不久，美國美森輪船旗下「MATSONIA」號於11月10日13時07分靠泊中國寧波港，未被收取特別港務費。(ry)