11/11/2025 14:12

【大國博弈】美媒：中國擬推新制，阻美軍獲得稀土磁鐵材料

《經濟通通訊社11日專訊》中美在「習特會」後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過，《華爾街日報》援引知情人士報道，北京研仿效華府採用「經認證終端用戶」（Validated End-User，VEU）制度，在放寬稀土管制的同時區分出口對象，排除美軍供應鏈取得這些材料，同時加快其他公司的出口審批。



報道指出，一旦北京嚴格執行「經認證終端用戶」，同時擁有民用與軍工業務的汽車與航空航天公司將更難從中國進口特定材料。北京仍可能調整制度，但最終仍須公告實施後才能確定；中國商務部並未回應置評。



北京這套新制參考自美國做法。美國自2007年以來實施的同名法律與程序，允許經認定的中國企業以一般授權方式購買受管制的化學品或芯片製造設備等物品，毋須每次逐案申請，但須接受政府實地稽查與合規審核。



*美企料仍會繼續尋求替代供應來源*



習特會後，中國已同意推出「一般許可」，白宮將此視為中國結束稀土出口管制。但《華爾街日報》指出，北京似乎仍保留部分管制措施，目前仍不清楚哪些公司將被納入一般許可名單，或實際能獲得多大通關便利。



由於美國的VEU系統有時會撤銷對中國公司的許可，一直令北京感到不滿。因此，即使能受惠於中國版VEU制度，許多美國企業可能仍會繼續尋求受管制產品的替代來源。(ry)