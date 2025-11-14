11/11/2025 15:32

【關稅戰】李成鋼會見美國KKR投資集團裴容範：中國持續高水平對外開放，帶來新投資機遇

《經濟通通訊社11日專訊》據商務部網站消息，11月10日，李成鋼國際貿易談判代表兼副部長在京會見美國KKR投資集團聯席首席執行官裴容範。雙方就中美經貿關係、中國對外開放政策等進行了交流。



李成鋼表示，10月30日，中美兩國元首在韓國釜山舉行會晤。習近平主席強調，中美兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首重要共識為指引，舉行五次磋商，達成系列共識，推動中美經貿關係回穩。中方期待與美方共同做好有關成果落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多穩定性和確定性。



李成鋼指出，中國持續推動高水平對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，將給包括美資企業在內的各國企業帶來新的投資機遇。



裴容範表示，美國工商界支持美中兩國保持各層級接觸和對話，這有利於雙邊務實合作。KKR投資集團重視中國和亞洲市場，秉持長期投資戰略，對中國經濟長期表現充滿信心。(jq)