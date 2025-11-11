11/11/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌32點子，報7.1207

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1207，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，全日在7.1206至7.1238之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌23點子，報7.1235。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0866，較上個交易日跌10點子，兩連跌，創11月5日以來近一周新低，較市場預測偏強約340點。



市場人士稱，美國政府料很快結束停擺，美元指數和美債收益率承壓，人民幣的外部壓力有所緩解，後續將重點關注美聯儲降息路徑和國內經濟基本面，短期人民幣料延續區間震盪。



一外資行交易員稱，「如果美國政府停擺結束，後面市場可能會轉向美聯儲降息，這對美元可能會有些壓力，人民幣近期跟著美元波動，但幅度明顯偏小，在市場信心回升前，估計繼續區間波動。」(jq)