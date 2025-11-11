--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,018.58
-0.02
(-0.000%)
4,695.05
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
105,678.9800
-332.1500
(-0.313%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0097
英鎊最佳客戶買入價
10.2565
日圓最佳客戶買入價
5.0515
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：11/11/2025 08:40
可賣空股票總成交
1,863.97億
主板賣空
311.13億
(16.692%)
更新：10/11/2025 16:59
上証指數
成交：--
4,018.58
-0.02
(-0.000%)
滬深300
4,695.05
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
105,678.9800
-332.1500
(-0.313%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0880
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0097
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2565
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0515
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光:香港...
Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光:香港...
易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

長期睡眠不足恐腦退化，醫生推側睡助大腦排毒 + 3招提升睡眠
醫學通識 健康解「迷」

長期睡眠不足恐腦退化，醫生推側睡助大腦排毒 + 3招提升睡眠
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
105,678.98
-332.15
-0.313%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,555.2700
-12.5800
-0.353%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.4830
-0.0080
-1.629%
更新：11/11/2025 08:40
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.3300
-0.0200
-0.062%
GBP 英鎊/美元
1.3166
-0.0005
-0.037%
EUR 歐元/美元
1.1554
-0.0002
-0.021%
更新：11/11/2025 08:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處