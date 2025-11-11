11/11/2025 08:17

【特朗普新政】美國眾議院議長：冀周三就結束停擺協議投票

《經濟通通訊社11日專訊》美國眾議院議長約翰遜表示，希望最早於周三（12日）就參議院提出結束聯邦政府停擺的協議投票。



約翰遜受訪時表示，參議院的投票為政府重啟創造條件，他已通知眾議院所有議員返回華盛頓，認為協議能夠獲得通過，並最終送交總統簽署。



總統特朗普在橢圓形辦公室會見記者時，讚揚參議院通過一項非常好的妥協協議，形容很快會使國家恢復正常。



此外，特朗普較早時就航空交通情況在社交平台發文，要求所有空中交通管制員必須立即返回工作崗位，否則將受到嚴厲處罰，又說將獎勵那些沒有在政府停擺期間請假的空中交通管制員，建議每人發放1萬美元的獎金。(rc)