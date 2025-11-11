11/11/2025 08:58

【外圍經濟】佩洛西宣布2027年退休，任內股票交易獲利超過1.3億美元

《經濟通通訊社11日專訊》美國眾議院前議長佩洛西周一（10日）宣布，將在2027年任期結束後正式退休，結束長達近40年的國會生涯。



更令市場關注的是，85歲的佩洛西在任期間的股票投資表現。據《紐約郵報》報道，她與丈夫在37年間通過股票交易獲利超過1.337億美元，累積回報率高達16930%。​



佩洛西家族資產目前估算已達2.8億美元，而其在初入國會時身家只有約300萬美元，年化回報率高達14.5%，遠超同期標準普爾500指數及道瓊斯工業平均指數等主流市場表現，平均約7%至9%，甚至比股神畢菲特更高。​



佩洛西投資風格以高槓桿期權操作為主，近年因其交易披露而誕生了專門追蹤其操作的ETF和現象級社群，部分交易如購買英偉達、Tempus AI等股票的期權，都在市場上引起高度關注及「佩洛西效應」，在她披露持倉後股價均大幅飆升。(rc)