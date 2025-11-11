11/11/2025 08:51

【外圍經濟】蘋果據報推遲iPhone Air第二代發布計劃，因初代銷情慘淡

《經濟通通訊社11日專訊》蘋果據報延後原訂於2026年秋季發表的第二代iPhone Air機型，主要原因是初代iPhone Air自今年9月推出以來，市場需求遠遜預期，銷情疲弱。



此消息最初由科技媒體The Information引述知情人士披露，主要iPhone組裝夥伴富士康已拆除大部分iPhone Air的生產線，並預計在本月底前全面停產；另一供應商立訊精密更已在10月底停止生產。



與此同時，蘋果決加增加iPhone 17標準版及Pro系列型號的訂單，顯示問題主要在於iPhone Air本身的市場定位，而非iPhone整體的需求。(rc)