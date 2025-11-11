11/11/2025 09:32

【風雲人物】巴菲特稱將安靜離開巴郡，不再撰寫年度股東信

《經濟通通訊社11日專訊》95歲的股神巴菲特將於年底卸任巴郡行政總裁一職，他於周一（10日）發布一封長達8頁的致股東信，表示自己將「安靜離開」，不再撰寫年度股東信或公開發言，與此同時加速推進慈善捐贈計劃。



巴菲特在信中表示：「儘管我行動遲緩，閱讀愈來愈吃力，但我每周五天都去辦公室，和一群很棒的人一起工作……偶爾會得到一些有用的想法，或收到一些我們原本可能不會收到的收購邀請……由於巴郡規模龐大，加上市場行情，好的想法並不多，但並非沒有。」



在信中，巴菲特表示希望加快分配財產步伐，以便子女能夠妥善處置他的全部遺產。「我的三個孩子現都已具備足夠的成熟度、智慧、精力和直覺來分配巨額財富。而且，在我離世多年之後，他們還能繼續掌管遺產，如有必要，他們可以制訂前瞻性或應對性的政策，以應對聯邦稅收政策或其他影響慈善事業的動態。」



*將持續持有相當數量的A類股*



巴菲特表示，將持續持有相當數量的A類股，直到股東對繼任者阿貝爾(Greg Abel)的信任度，達到當初對他本人及芒格的信任度。他認為這種信任度應很快就能達到，稱他的子女和巴郡董事都百分百支持阿貝爾。



根據信件內容，巴菲特將把1800股巴郡A類股轉換為270萬股B類股，並分別捐贈給以亡妻命名的基金會及三名子女主導的家族基金會。



巴菲特在信中重申巴郡的持久性，稱其設計旨在抵禦幾乎任何經濟環境，認為巴郡遭遇毀滅性災難的可能性比任何其他企業都小。「我們的股價波動劇烈，偶爾會下跌50%左右，這種情況在現任管理層執掌公司60年期間已經發生過3次。但不要灰心；美國會復甦，巴郡股價也會復甦。」



此外，巴菲特在信中批評美國監管機構要求上市公司，將CEO的薪酬與普通員工的薪酬進行比較的規定。「根據我的大部分觀察，A公司的CEO看著B公司的競爭對手，巧妙地向董事會傳達他應該更值錢的訊息。新規則產生的是嫉妒，而不是節制。」



信末他向投資者表示：「慎重選擇你的英雄，然後效法他們。你永遠不可能完美，但你總是可以做得更好。」(rc)