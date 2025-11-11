11/11/2025 10:07

【國際要聞】敘利亞總統沙拉歷史性訪問白宮見特朗普，美同意延長制裁豁免

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普周一（10日）在白宮與到訪的敘利亞總統沙拉會談，華府官員證實敘利亞將會加入打擊極端組織伊斯蘭國的國際聯盟。



敘利亞總統府表示，兩國領導人討論到如何加強和發展雙邊關係，以及一些共同關心的地區和國際問題。兩國元首會面後，美國財政部宣布簽署一項新命令，取代今年5月23日發布的「凱撒法案」制裁豁免令，而新命令實質上將原本的豁免期限再延長180天。



特朗普在閉門會談後向記者表示，沙拉是非常有力和強硬的領導人，來自非常艱苦的地方。特朗普認為，如果沒有坎坷的過去，就不會有機會成功，他希望看到敘利亞成為一個非常成功的國家。



這次是1946年敘利亞獨立以來，首次有敘利亞領導人訪問白宮。自2012年以來，美敘一直處於外交中斷狀態，但隨著沙拉領導的反政府武裝推翻巴沙爾政權，兩國關係改善，華府早前亦解除對沙拉的制裁。(rc)