11/11/2025 10:35

【美國議息】三藩市聯儲戴利：警惕通脹升溫，確保適時調整利率

《經濟通通訊社11日專訊》美國三藩市聯儲銀行行長戴利周一（10日）表示，當前美國工資增速正在放緩，反映勞動力市場正面臨需求下滑的衝擊，目前亦未見服務業、住屋或通脹預期上升，會繼續關注通脹會否再升溫，同時確保不會錯誤地將利率太長時間維持在現水平。



戴利表示，當前聯儲局政策處於良好位置，可讓當局密切留意通脹的訊號，以及勞動力市場是否進一步放緩，以確保是否需要維持當前利率更長時間抑或進一步行動。



聖路易斯聯邦儲備銀行行長穆薩萊姆則表示，美國勞動力市場有秩序放緩，但仍接近全民就業，通脹仍高於當局2%的目標，價格上升令企業銷售難度增加，認為當前貨幣政策接近中性利率水平，相信進一步放寬的空間不大，重申最重要是確保通脹回落，對下一步謹慎行事。(rc)