12/11/2025 07:51

《國金頭條》聯邦政府料將結束停擺，道指大漲近560點再創新高

《經濟通通訊社12日專訊》美國參議院通過一項臨時撥款方案，以恢復聯邦政府運作，史上最長的政府停擺局面料將劃上句號。市場氣氛獲得提振，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高。



道指收市升559.33點，或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點，或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點，或0.25%，報23468.3點。



以科技股為主的納指表現疲軟。 市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。



雲端運算服務供應商CoreWeave(US.CRWV)因業績指引遜於預期，股價急挫16.3%，並引發市場對AI概念股的憂慮。 英偉達(US.NVDA)股價亦跌約3%，此前日本軟銀集團悉售其持股，套現58億美元，加劇市場的拋售壓力。 ​



其他科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.3%，Meta(US.META)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)升2.2%，微軟(US.MSFT)升0.5%，谷歌(US.GOOGL)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。



*美匯呈弱勢整固格局*



美匯指數呈弱勢整固格局，日內報約99.43，微跌0.2%。 ​美元兌日圓報154.11，基本持平。歐元兌美元匯價日內波幅有限，日內報約1.1587美元，微升0.2%。



現貨黃金及紐約期金價格在窄幅上落。現貨黃金報每盎司4125美元，微升0.2%。紐約期金報每盎司4132美元，上升0.2%。



國際原油價格反覆上落。紐約期油曾一度跌穿60美元，但隨後在燃料需求帶動下回升，報每桶60.97美元，升1.5%。​布蘭特期油報每桶65.14美元，升1.6%。(jf)