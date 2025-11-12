12/11/2025 08:00

【ＡＩ】軟銀清倉英偉達套利58億美元，擬再向OpenAI投資225億美元

《經濟通通訊社12日專訊》軟銀集團公布，已於今年10月悉售所持有的英偉達(US.NVDA)全數3210萬股股份，套現58.3億美元。集團同時承諾將對AI龍頭企業OpenAI追加巨額投資，凸顯其投資策略的重大轉向 。​



根據最新財務報告，受惠於旗下Vision Fund的驕人表現，軟銀在截至9月30日的第二財季錄得淨利潤高達2.502萬億日圓（約合162.3億美元），較去年同期大幅增長。其中，願景基金的投資收益為3.5萬億日圓，而對聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的投資成為主要增長引擎，貢獻了2.157萬億日圓的未變現收益。​



軟銀在財報中確認，計劃於今年12月透過Vision Fund 2向OpenAI再注資225億美元。此項投資是軟銀牽頭的一項高達400億美元融資計劃的一部分，旨在進一步支持OpenAI在全球AI領域的技術研發與市場擴張。​(kk)