12/11/2025 08:27

【開市Ｇｏ】軟銀清倉英偉達，京東雙11報喜，禾賽扭虧兼上調盈利指引

2025年11月12日【要聞盤點】



1、美股周二(11日)市況分化，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高，而以科技股為主的納指則表現疲軟。市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。道指收市升559.33點，或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點，或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點，或0.25%，報23468.3點。中國金龍指數跌5點。日經期貨截至上午7時55分跌60點。



2、軟銀集團公布，已於今年10月悉售所持有的英偉達(US.NVDA)全數3210萬股股份，套現58.3億美元。集團同時承諾將對AI龍頭企業OpenAI追加巨額投資，凸顯其投資策略的重大轉向。



3、​據CNBC報道，瑞士與美國的貿易談判取得重大突破，接近達成將關稅從39%大幅下調至15%的協議。



4、挪威政府宣布，鑑於地緣政治緊張局勢加劇，將暫時擱置其規模達2.1萬億美元主權財富基金的道德投資準則。財政部長斯托爾滕貝格坦言，此舉旨在避免基金可能被迫大規模出售其價值2300億美元的科技公司股份。



5、據統計，自今年6月以來，英國投資者已從股票基金中撤出創紀錄的74億英鎊（折合約756億港元），創下自2016年英國脫歐公投以來最長的連續月度淨拋售紀錄。



6、加密貨幣交易所Coinbase確認，已終止與總部位於英國的穩定幣初創公司BVNK的收購談判。該交易原先估值高達20億美元，被視為穩定幣領域史上最大宗的收購案之一。



7、香港政府宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券，發行規模較去年的60億元增加近七成，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元四種貨幣。



8、人民銀行在第三季貨幣政策執行報告指出，未來中國貸款增速略低一些也是合理的，且金融總量增速有所下降屬自然，未來還將逐步淡化對數量目標的關注。



9、美國敦促土耳其等北約盟國停止購買俄羅斯能源，據悉印度五家大型煉油廠尚未對下個月的俄羅斯原油下單。



10、英偉達總部所在地加州聖克拉拉，正出現電力短缺而引發的基建危機。全球兩大數據中心供應商Digital Realty及Stack Infrastructure在此地的重點項目，或因當地公用事業公司無法滿足其龐大的電力需求，面臨長達數年的閒置風險。



【焦點股】



京東集團(09618)

- 京東表示，雙11成交額再創新高，訂單量躍升近60%，日韓等海外市場成交額與訂單量同比增長超100%



小米集團(01810)

- 小米稱「雙十一」全渠道累計支付金額突破290億元人民幣



禾賽科技(02525)

- 第三季轉賺2.9億人民幣，首三季總淨利潤提前完成全年目標



渣打集團(02888)

- 傳渣打計劃最早於2027年在瑞士日內瓦重新設立私人銀行業務



富力地產(02777)

- 一筆本金餘額約16.8億人民幣的境內債券重組方案獲債券持有人通過



丘鈦科技(01478)

- 10月攝像頭模組產品銷量4742萬件，按年升20.4%



創業集團(02221)

- 與京東(09618)關聯公司戰略合作，潛在開發餐廚垃圾處理業務



高鑫零售(06808)

- 中期盈轉虧1.2億人民幣，派息8.5港仙



機械人概念股：三花智控(02050)、第四範式(06682)、越疆(02432)

- 高盛調研九家中國人型機器人供應鏈企業，無任何公司證實獲得大額訂單，市場對產能過剩存擔憂



腦機接口概念股：南京熊貓(00553)、微創腦科學(02172)、腦洞科技(02203)

- 上海階梯醫療科技研發的「植入式無線腦機接口系統」進入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序，為國內首個進入「綠色通道」的侵入式腦機接口產品



金界控股(03918)

- 泰國總理阿努廷表示不再遵守泰柬和平聯合聲明，全力支持軍隊需求及行動



歡喜傳媒(01003)

- 陳榮斥資1.65億元折讓22%入股，成單一最大股東





【油金報價】



紐約期油下跌0.02%，報美元61.04/桶



布倫特期油上漲1.61%，報美元65.09/桶



黃金現貨上漲0.35%，報美元4142.18/盎司



黃金期貨上漲0.36%，報美元4148.17/盎司