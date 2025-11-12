12/11/2025 16:02

【外圍經濟】惠譽：越南銀行業放款增長速度過快正加劇風險

《經濟通通訊社12日專訊》惠譽評等警告，越南銀行業放款增長速度過快正加劇風險，政府取消長期實施的信貸配額制度後，相關風險或進一步上升。



惠譽評級亞太地區金融機構團隊高級董事塔諾托(Willie Tanoto)受訪時表示：「這將加速信貸增長。目前增速已處於高位，同時也必然會推高槓桿率，而當前槓桿率本就不低。」



他指出，惠譽對越南銀行業的前景持「中性至積極」態度，但在「過去6到12個月，我的擔憂程度遠超過去5年。」



越南政府已敦促越南央行盡快制定路線圖，從2026年起取消銀行年度放款規模的信貸增長配額限制。此舉是越南全力實現宏大經濟目標的舉措之一，該國計劃今年實現8%的經濟增長速度，並在未來5年實現年均10%的經濟增長。(rc)