26,926.28
+229.87
(+0.86%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
103,427.5400
+368.5400
(0.358%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,118.9600
-23.2200
-0.561%
12/11/2025 15:04
歐元兌美元報1.1583，德國10月CPI按年升2.3%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.536
|99.443
|0.093
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.60/64
|154.61/65
|154.15/19
|歐元/美元
|1.1581/85
|1.1575/79
|1.1581/85
|英鎊/美元
|1.3140/44
|1.3133/37
|1.3149/53
|美元/瑞郎
|0.8001/05
|0.8004/08
|0.8003/07
|美元/加元
|1.4005/09
|1.4008/12
|1.4018/22
|澳元/美元
|0.6533/37
|0.6527/31
|0.6525/29
|紐元/美元
|0.5654/58
|0.5651/55
|0.5652/56
|美元/人民幣
|7.1185/89
|7.1192/96
|7.1171/75
|美元/港元
|7.7704/08
|7.7713/17
|7.7725/29
上述報價只供參考用