12/11/2025 13:58

迅清結算引入港交所為策略性股東，港交所陳翊庭：合作具深遠戰略意義

《經濟通通訊社12日專訊》金管局宣布，旗下迅清結算控股有限公司引入港交所(00388)為策略性股東，金管局、港交所及及迅清結算今日舉行簽約儀式。港交所行政總裁陳翊庭在儀式上致辭表示，是次合作具深遠戰略意義，標誌著香港金融基建發展邁向新里程碑，港交所多年來與金管局推動債券通、互換通等互聯互通發展，令國際投資者更方便參與內地固定收益市場。



她續指，隨著內地債券市場和債券通規模不斷擴大，愈來愈多國際投資者將中國債券納入亞洲資產配置，預計資金流入將會持續增加。



展望未來，她指出，隨著全球投資者對亞洲市場的興趣持續增加，港交所將繼續與監管機構及市場參與者合作，提升香港債券集資、風險管理及人民幣業務競爭力，促進國際資金流入、支持人民幣國際化，並加強與內地金融合作，提升香港作為國際金融中心的地位。



*余偉文：迅清旗下CMU連接中國與全球市場發揮關鍵作用*



金管局總裁及迅清結算控股主席余偉文表示，迅清結算營運的債務工具中央結算系統(CMU)債券託管總額約5萬億港元等值，過去20年增長13倍。而2007年開始離岸人民幣債券發行，2017及2021年先後開通債券通北向通及南向通，存放在CMU的離岸人民幣債券總額亦達1.3萬億元人民幣，佔全球份額逾80%，逾60%內地銀行間債券市場的交易亦經債券通進行。



*探討擴大CMU託管證券，在港交所旗下不同清算所作抵押品*



他續指，上述數字反映CMU在推進香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，連接中國與全球市場方面發揮關鍵作用，亦指迅清結算正積極建立股票交易後的資產服務平台，希望可提供一站式服務管理，包括債券或股票等多元化資產組合。雙方未來將深入探討擴大CMU託管的證券，可以在港交所旗下不同清算所作為抵押品，以及增加衍生產品種類，完善香港資本市場風險管理工具。(bn)