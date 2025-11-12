12/11/2025 19:36

《再戰明天》美國公布CPI等數據，騰訊京東中芯公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布CPI等數據，及騰訊京東中芯公布業績，料為周四（13日）市場焦點。



*三藩市聯儲總裁發表講話，英國公布第三季GDP等數據*



各國重要經濟活動方面，歐盟財長會議舉行。歐洲央行副總裁德金多斯出席歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。第六屆歐洲央行銀行監管論壇舉行，發言嘉賓有歐洲央行銀行監管委員會主席布赫、歐洲央行執委埃爾德森、歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多、愛爾蘭央行副總裁唐納利。泰國國王哇集拉隆功對中國進行國事訪問（至17日）。本港時間周四晚9:00pm，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話。



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布10月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%。8:30am，澳洲公布10月失業率，料由4.5%降至4.4%。3:00pm，英國公布第三季出口，季率料維持不變；第三季國內生產總值季率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於1.4%；第三季進口季率料由持平升上0.5%；9月服務業指數月率料由持平升上0.1%；9月工業生產月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%，年率跌幅料由0.7%擴大至1.3%。6:00pm，歐元區公布9月工業生產，年率升幅料由1.1%擴大至2.1%，經季節調整月率料由下滑1.2%改善至升0.7%。9:30pm，美國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於3%；10月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。



在本港，明日公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、中國黃金國際(02099)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。(wa)