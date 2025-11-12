26,922.73
+226.32
(+0.85%)
26,988
+19
(+0.07%)
高水65
9,538.99
+77.50
(+0.82%)
5,933.99
+9.60
(+0.16%)
2,363.95億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
105,042.2300
+1,983.2300
(1.924%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0900
歐元最佳客戶買入價
9.0130
英鎊最佳客戶買入價
10.2106
日圓最佳客戶買入價
5.0309
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,922.73
+226.32
(+0.85%)
期指(夜)
高水65
26,988
+19
(+0.07%)
國企指數
9,538.99
+77.50
(+0.82%)
科技指數
5,933.99
+9.60
(+0.16%)
大市成交
2,363.95億
股票
2,145.00億
(90.738%)
窩輪
91.85億
(3.886%)
牛熊證
127.10億
(5.376%)
即時更新：12/11/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,064.01億
主板賣空
341.83億
(16.561%)
更新：12/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,404.67億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
滬深300
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
深証成指
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
MSCI中國A50
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
105,042.2300
+1,983.2300
(1.924%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0900
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0130
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2106
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0309
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票 西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01024 快手－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安00981 中芯國際00005 滙豐控股00020 商湯－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.69%
1個月
3.12%
3個月
3.46%
更新：12/11/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,131.3100
-10.8700
-0.262%
XAG 白銀現貨
51.6292
+0.3655
+0.713%
更新：12/11/2025 20:16
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.68%
公佈日期
11/11/2025 20:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
11/11/2025 15:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
09/11/2025 09:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處