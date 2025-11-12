26,863.26
+166.85
(+0.62%)
26,896
+147
(+0.55%)
高水33
9,517.17
+55.68
(+0.59%)
5,899.67
-24.72
(-0.42%)
1,374.56億
3,993.35
-9.41
(-0.235%)
4,632.15
-20.02
(-0.430%)
13,146.42
-142.59
(-1.073%)
2,639.02
+0.57
(+0.02%)
103,214.5700
+155.5700
(0.151%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0153
英鎊最佳客戶買入價
10.2299
日圓最佳客戶買入價
5.0440
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,863.26
+166.85
(+0.62%)
期指
高水33
26,896
+147
(+0.55%)
國企指數
9,517.17
+55.68
(+0.59%)
科技指數
5,899.67
-24.72
(-0.42%)
大市成交
1,374.56億
股票
1,180.79億
(85.903%)
窩輪
79.57億
(5.789%)
牛熊證
114.20億
(8.308%)
即時更新：12/11/2025 12:31
可賣空股票總成交
1,831.54億
主板賣空
302.20億
(16.500%)
更新：11/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,426.68億
3,993.35
-9.41
(-0.235%)
滬深300
4,632.15
-20.02
(-0.430%)
深証成指
13,146.42
-142.59
(-1.073%)
MSCI中國A50
2,639.02
+0.57
(+0.02%)
比特幣
資料由Binance提供
103,214.5700
+155.5700
(0.151%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0780
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0153
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2299
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0440
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
十一月
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
商場活動 展覽
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
20
十一月
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》 石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
展覽 文化藝術
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
推介度：
20/11/2025 - 23/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0773
-0.0420
-0.590%
AUD 澳元/美元
0.6518
-0.0011
-0.168%
GBP 英鎊/美元
1.3133
-0.0019
-0.144%
更新：12/11/2025 12:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,110.3800
-31.8000
-0.768%
XAG 白銀現貨
51.0782
-0.1855
-0.362%
更新：12/11/2025 12:30
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
12/11/2025 14:00
前值
11.00%
市場預測
--
德國-批發物價(月率)
即將公佈
12/11/2025 15:00
前值
0.20%
市場預測
--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處