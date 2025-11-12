12/11/2025 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.68738 +3.917 一周 2.7 +6.119 兩周 2.76208 +2.398 一個月 3.11661 +9.679 兩個月 3.49411 +0.834 三個月 3.45774 +2.417 六個月 3.39095 +1.279 一年 3.36393 +1.78

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息終止七連跌，報3.11661厘，升9.679基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.45774厘，升2.417基點。隔夜息報2.68738厘，升3.917基點；一周拆息升6.119基點，報2.7厘，兩周則升2.398基點，報2.76208厘。長息方面，六個月拆息升1.279基點，報3.39095厘，一年期則升1.78基點，報3.36393厘。港元匯價今日在7.7727-7.7695之間上落，最新報7.7710。資料來源：香港銀行公會