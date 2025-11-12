12/11/2025 11:36
《港元利率》港元拆息全線上揚，一個月拆息報3.12厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息終止七連跌，報3.11661厘，升9.679基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.45774厘，升2.417基點。
隔夜息報2.68738厘，升3.917基點；一周拆息升6.119基點，報2.7厘，兩周則升2.398基點，報2.76208厘。長息方面，六個月拆息升1.279基點，報3.39095厘，一年期則升1.78基點，報3.36393厘。
港元匯價今日在7.7727-7.7695之間上落，最新報7.7710。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.68738
|+3.917
|一周
|2.7
|+6.119
|兩周
|2.76208
|+2.398
|一個月
|3.11661
|+9.679
|兩個月
|3.49411
|+0.834
|三個月
|3.45774
|+2.417
|六個月
|3.39095
|+1.279
|一年
|3.36393
|+1.78
