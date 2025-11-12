12/11/2025 10:02

【特朗普新政】普徠仕料華府停擺結束後部分數據仍將延遲發布，聯儲局12月減息機率五成

《環富通基金頻道12日專訊》美國政府或於本周內停擺結束恢復運作，自10月1日起暫停的服務和數據發布可望重啟。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci指，最新進展顯示，法案要求所有停職僱員獲補發薪金並復職，然而關鍵問題在於，聯儲局能否在12月議息會議前取得足夠數據。政府重開後，勞工統計局料會迅速發布在停擺前已收集的9月就業報告，但10月及11月數據將延遲。各部門或將公布新的數據發布時間表，而由於各州在停擺期間持續匯報失業救濟金申領數據，其可望較快發布。



*失業率飆升應視為一次性現象，11月CPI或延後發布*



10月失業率可能上升，因為勞工統計局10月12日至18日的調查參考周期正值政府停擺。國會預算辦公室估計，多達75萬名聯邦僱員在停擺期間被迫休假，佔勞動人口約0.4個百分點（按2025年8月數據）。若出現此幅度的失業率飆升，應視為一次性現象，未來數月料將回落。



10月消費物價指數(CPI)或因數據未能收集而取消。若停擺按計劃本周結束，仍有充裕時間收集11月數據，惟發布時間表或延後。



*經濟增長會即時反彈，惟缺乏數據或加劇儲局分歧*



根據過往經驗，政府停擺每周約拖累實質GDP增長10至20個基點，即第四季首兩個月或減少0.7至1.4個百分點。但由於停職僱員通常在政府重開後獲補發薪金，停擺結束後經濟增長會即時反彈。



經濟數據缺乏可能加劇聯邦公開市場委員會就12月是否維持利率或減息的分歧。若更多官方數據顯示就業市場轉弱，委員會支持減息的可能性或將增加。然而，通脹前景數據不足或令鷹派委員持反對立場。因此，預料12月減息機率為五成。(wa)