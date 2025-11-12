12/11/2025 17:43

《投資展望》安本看好日本國內優質企業，前景穩健受關稅影響較小

《環富通基金頻道12日專訊》日經225指數在10月首次突破50000點關口，年初至今以美元計價累計上漲36.4%（截至10月底）。安本投資日本股票主管荒川久志指，這輪強勁升勢可以用兩個主題解釋：「早苗經濟學」(Sanaenomics)和高市早苗交易(Takaichi Trade)，以及人工智能樂觀情緒這一持續驅動因素。



*高市早苗當選提振市場信心，AI樂觀情緒顯現*



首先是早苗經濟學。高市早苗於10月4日當選日本自民黨總裁，並於21日正式就任首相。這提振了市場對其經濟政策的信心，這些政策旨在促進增長、增加開支、推動改革並實施寬鬆貨幣政策，同時也將提振企業盈利和股市。



其次是高市早苗交易。對早苗經濟學潛在提振作用的樂觀情緒推動股價上漲，日圓走低，長期利率走高。零售業（受促進物價上漲措施而提振消費預期）以及重工業、國防、人工智能、電力（受支出增加提振）等國內行業表現良好，而房地產和金融業則因擔憂高市政府寬鬆的貨幣政策而表現落後。



此外，人工智能領域的樂觀情緒在上月底也顯現出來，強勁的盈利業績以及對美國人工智能和半導體資本支出增長的預期推動人工智能相關股票大幅上漲。



*股票回購放緩，外國投資者淨買入推升股市*



日經225指數在10月底曾突破52000點，而月初時仍略低於45000點。同月，MSCI日本指數以日圓計價上漲7.85%，以美元計價上漲3.39%。美元兌日圓匯率則從約148升至154。大型股、高資本支出和動量股票表現優異，而小型股、增長股、價值股和優質股表現疲弱。



資金流動方面，外國投資者是買家。雖然股票回購仍是日本股票最大的買家，但自9月以來的股市升勢中，股票回購有所放緩，外國投資者的淨買入推動了日本股市走高。



*避險需求或致日圓升值，日本優質企業前景樂觀*



隨著實質工資增長跡象轉趨正面，日本國內企業的前景相對穩健，受關稅影響較小。此外，正在進行的改革、企業管治的改善以及數碼化進程，都支撐著日本依然巨大的增長潛力和投資機會。更廣泛而言，安本將密切關注最新的關稅措施，以判斷其是否會導致全球經濟放緩，以及可能對日本經濟產生的連鎖反應。此外，由於投資者尋求避險貨幣，這種不確定性也可能導致日圓升值。



日本優質企業的前景依然樂觀。目前市場更重視企業的可持續盈利能力以及適應經營環境變化的能力。安本將繼續青睞那些具有強勁增長潛力和良好ESG（環境、社會和治理）記錄的高質量企業。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。