12/11/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升33點子，止兩連跌報7.0833，創近13個月高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0833，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約310點，上個交易日報7.0866。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0833
|-33.00
|1歐元/人民幣
|8.2152
|+166.00
|100日圓/人民幣
|4.6035
|-29.00
|1港元/人民幣
|0.9114
|-2.10
|1英鎊/人民幣
|9.3273
|-192.00
|1澳元/人民幣
|4.6321
|-50.00
|1紐元/人民幣
|4.0139
|+38.00
|1新加坡/人民幣
|5.4528
|+60.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8590
|+499.00
|1加元/人民幣
|5.0624
|+17.00
|1人民幣/林吉特
|0.5821
|-38.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3802
|-407.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4193
|+6.00
|1人民幣/韓元
|205.7400
|+52.00