恒生指數
26,888.88
+192.47
(+0.72%)
期指
高水37
26,926
+177
(+0.66%)
國企指數
9,525.54
+64.05
(+0.68%)
科技指數
5,901.36
-23.03
(-0.39%)
大市成交
1,090.10億
股票
918.62億
(84.270%)
窩輪
67.76億
(6.216%)
牛熊證
103.72億
(9.514%)
即時更新：12/11/2025 10:59
可賣空股票總成交
1,831.54億
主板賣空
302.20億
(16.500%)
更新：11/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,701.30億
4,001.13
-1.63
(-0.041%)
滬深300
4,639.20
-12.97
(-0.279%)
深証成指
13,168.68
-120.33
(-0.905%)
MSCI中國A50
2,641.92
+3.47
(+0.13%)
比特幣
資料由Binance提供
103,209.1200
+150.1200
(0.146%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0784
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0141
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2278
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0466
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.68%
公佈日期
11/11/2025 20:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
11/11/2025 15:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
09/11/2025 09:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.65%
1個月
3.02%
3個月
3.43%
更新：11/11/2025 11:15
