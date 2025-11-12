26,925.34
+228.93
(+0.86%)
26,951
+202
(+0.76%)
高水26
9,541.46
+79.97
(+0.85%)
5,936.40
+12.01
(+0.20%)
2,125.30億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
103,447.8200
+388.8200
(0.377%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0891
歐元最佳客戶買入價
9.0184
英鎊最佳客戶買入價
10.2283
日圓最佳客戶買入價
5.0396
恒生指數
26,925.34
+228.93
(+0.86%)
期指
高水26
26,951
+202
(+0.76%)
國企指數
9,541.46
+79.97
(+0.85%)
科技指數
5,936.40
+12.01
(+0.20%)
大市成交
2,125.30億
股票
1,908.66億
(89.807%)
窩輪
90.68億
(4.267%)
牛熊證
125.95億
(5.926%)
即時更新：12/11/2025 15:37
可賣空股票總成交
1,138.59億
主板賣空
176.27億
(15.481%)
半日數據，更新：12/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,404.67億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
滬深300
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
深証成指
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
MSCI中國A50
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
103,447.8200
+388.8200
(0.377%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0891
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0184
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2283
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0396
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0773
-0.0420
-0.590%
GBP 英鎊/美元
1.3141
-0.0010
-0.078%
CAD 美元/加元
1.4006
-0.0010
-0.073%
更新：12/11/2025 15:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
103,447.82
+388.82
+0.377%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,448.5800
+30.8200
+0.902%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.4720
+0.0190
+4.194%
更新：12/11/2025 15:35
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5590
電匯客戶賣出
5.5577
更新：12/11/2025 15:35:15
最新
