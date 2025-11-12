26,863.26
+166.85
(+0.62%)
26,896
+147
(+0.55%)
高水33
9,517.17
+55.68
(+0.59%)
5,899.67
-24.72
(-0.42%)
1,374.56億
3,993.35
-9.41
(-0.235%)
4,632.15
-20.02
(-0.430%)
13,146.42
-142.59
(-1.073%)
2,639.02
+0.57
(+0.02%)
103,214.5700
+155.5700
(0.151%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0153
英鎊最佳客戶買入價
10.2299
日圓最佳客戶買入價
5.0440
股票
1,180.79億
(85.903%)
窩輪
79.57億
(5.789%)
牛熊證
114.20億
(8.308%)
即時更新：12/11/2025 12:31
可賣空股票總成交
1,831.54億
主板賣空
302.20億
(16.500%)
更新：11/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,426.68億
3,993.35
-9.41
(-0.235%)
滬深300
4,632.15
-20.02
(-0.430%)
深証成指
13,146.42
-142.59
(-1.073%)
MSCI中國A50
2,639.02
+0.57
(+0.02%)
比特幣
資料由Binance提供
103,214.5700
+155.5700
(0.151%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0780
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0153
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2299
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0440
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
12/11/2025 14:00
前值
11.00%
市場預測
--
德國-批發物價(月率)
即將公佈
12/11/2025 15:00
前值
0.20%
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0773
-0.0420
-0.590%
AUD 澳元/美元
0.6517
-0.0011
-0.172%
GBP 英鎊/美元
1.3133
-0.0019
-0.144%
更新：12/11/2025 12:30
最新
人氣
