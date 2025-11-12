12/11/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣即期開市升9點子，「美元微笑論」創立者料美元再跌近14%

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0833，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約310點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.1198，上個交易日即期匯率收盤報7.1207。



隨著美國政府接近結束停擺，市場更加關注美國的經濟基本面變化。隔夜美國公布的ADP就業數據顯示勞動力市場惡化，這推升了美聯儲12月降息預期，美元承壓回落，有利於人民幣維持穩中偏升走勢。但美元會否重回跌勢，還需要接下來一系列經濟數據的支持，對人民幣而言，區間震盪仍是當前合理選擇。



*「美元微笑論」創立者：特朗普任期餘下時間美元將再跌近14%*



「美元微笑論」創立者、長期看空美元的Stephen Jen表示，盡管美元近期反彈，但該貨幣仍將繼續走低。他預測海外經濟增長將加速，這將進一步削弱美元的吸引力。



他當前押注在特朗普剩餘總統任期內，一項衡量美元的指數將進一步下跌13.5%。該指數2025年迄今已下跌約7%，美元年度表現邁向八年來最糟。Jen表示，盡管美元在最近幾周收復了一些失地，但「美元的下一個大動作仍將是下跌」。(jq)