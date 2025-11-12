12/11/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升35點子，報7.1172，創近兩周高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1172，較上個交易日4時30分收盤價升32點子，創10月31日以來近兩周新高，全日在7.1162至7.1202之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升34點子，報7.1187。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0833，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約310點。



市場人士稱，市場焦點從美國政府停擺逐漸轉向經濟基本面，短期美元或承壓，這有利於人民幣保持穩中略升走勢。



德商銀行最新展望認為，考慮到美元在未來一年可能再次面臨壓力，為了保持中國出口的價格競爭力，中國人行可能不希望人民幣兌美元升值過快，但會樂見小幅升值，以促進人民幣國際化。預計至明年一季度前仍在7.10附近，至2026年底小升至7.00附近。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，短期內人民幣還會處於偏強運行狀態，總體上會延續與美元反向波動、波幅相對較小的運行格局，年底前升破7.00關口的可能性不大。接下來要重點關注美元走勢和人民幣中間價調控力度。(jq)