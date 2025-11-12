26,925.65
+229.24
(+0.86%)
26,952
+203
(+0.76%)
高水26
9,542.61
+81.12
(+0.86%)
5,937.50
+13.11
(+0.22%)
2,126.60億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
103,447.8200
+388.8200
(0.377%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0891
歐元最佳客戶買入價
9.0184
英鎊最佳客戶買入價
10.2283
日圓最佳客戶買入價
5.0396
恒生指數
26,925.65
+229.24
(+0.86%)
期指
高水26
26,952
+203
(+0.76%)
國企指數
9,542.61
+81.12
(+0.86%)
科技指數
5,937.50
+13.11
(+0.22%)
大市成交
2,126.60億
股票
1,909.97億
(89.813%)
窩輪
90.68億
(4.264%)
牛熊證
125.95億
(5.923%)
即時更新：12/11/2025 15:37
可賣空股票總成交
1,138.59億
主板賣空
176.27億
(15.481%)
半日數據，更新：12/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,404.67億
4,000.14
-2.62
(-0.065%)
滬深300
4,645.91
-6.26
(-0.135%)
深証成指
13,240.62
-48.39
(-0.364%)
MSCI中國A50
2,653.86
+15.41
(+0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
103,447.8200
+388.8200
(0.377%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0891
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0184
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2283
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0396
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.69%
1個月
3.12%
3個月
3.46%
更新：12/11/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0773
-0.0420
-0.590%
CAD 美元/加元
1.4006
-0.0010
-0.073%
GBP 英鎊/美元
1.3143
-0.0009
-0.065%
更新：12/11/2025 15:35
最新
人氣
