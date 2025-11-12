12/11/2025 14:59

中國官方報告質疑電騙首腦陳志12.7萬枚比特幣被盜屬「國家級黑吃黑」

《經濟通通訊社12日專訊》國家計算機病毒應急處理中心11月9日發布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》（下稱《報告》），直指柬埔寨電騙集團首腦陳志12.7萬枚比特幣於2020年12月底被盜一事，不像是一般黑客所為，更像是一場由國家級黑客組織操盤的精準行動--該筆比特幣在黑客控制的比特幣錢包中沉寂了4年，幾乎分文未動，直至2024年6月才再被轉移至新的比特幣錢包中。今年10月14日，在陳志尚未歸案的情況下，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，同時宣布沒收陳志及其太子集團的12.7萬枚比特幣。



《報告》認為，種種證據表明，美國政府沒收的該批巨額比特幣，正是早在2020年就已經被黑客攻擊者利用技術手段竊取的LuBian礦池比特幣，即美國政府或早在2020年就已經通過黑客技術手段竊取了陳志持有的12.7萬枚比特幣，「這是一起典型的國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。



美國政府的起訴書未公布如何獲取陳志巨額比特幣鏈上地址私鑰。美國知名區塊鏈追蹤工具平台ARKHAM已將黑客盜取並轉移的12.7萬枚比特幣最終地址標記為美國政府持有。(sl)