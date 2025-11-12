12/11/2025 09:00

【特朗普新政】「美元微笑論」創立者：特朗普任期餘下時間美元將再跌近14%

《經濟通通訊社12日專訊》「美元微笑論」創立者Stephen Jen表示，儘管美元近期反彈，但該貨幣將繼續走低。他預測海外經濟增長將加速，進一步削弱美元的吸引力。



他表示，在特朗普剩餘總統任期內，美元將進一步下跌13.5%。美元在2025年至今已下跌約7%，邁向8年來最糟年度表現。



Jen表示，儘管美元在最近幾周收復了一些失地，但「美元的下一個大動作仍將是下跌」。 Jen也表示，特朗普政府需要美元進一步貶值以削減美國製造業的成本。



同時，市場對包括美元在內的主要儲備貨幣日益厭惡，推動黃金和比特幣價格創紀錄上漲。Jen預計這一趨勢將持續。



美元進一步走弱符合Jen二十多年前提出的「美元微笑」框架。該理論認為，美元走強往往發生在美國經濟強勁或嚴重衰退之時，而當經濟增長僅略微領先或小幅落後時，美元則會表現疲軟。(rc)