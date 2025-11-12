12/11/2025 09:23

【特朗普新政】白宮國家經濟委員會主任：部分10月數據可能永遠遺失

《經濟通通訊社12日專訊》白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，政府停擺意味著一些本應在10月收集的經濟數據可能永遠不會被記錄下來，令全面評估美國經濟健康狀況變得困難。



哈塞特周二（11日）表示：「據我了解，有些調查實際上根本沒有完成，所以我們可能永遠無法知道那個月發生了什麼。在數據機構恢復運作之前，我們可能還要經歷一段陰雲籠罩的時期。」



包括勞工統計局和人口普查局在內的統計機構，在美國政府停擺期間無法收集數據，導致一些依賴人工收集方法的報告極易受到影響。



美國勞工統計局無法發布10月消費者物價指數(CPI)的風險日益加劇，同時經濟學家也擔心另一項失業率相關的調查能否發布。



預測人士如今關注一旦政府停擺結束，哪些報告會出爐。原定於10月3日發布的9月就業報告可能最容易編制，原因是資料收集工作已在政府10月1日停擺前完成。(rc)