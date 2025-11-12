12/11/2025 10:10

【特朗普新政】美國銀行監管機構據悉就放寬銀行資本要求達成一致

《經濟通通訊社12日專訊》知情人士透露，美國銀行監管機構已就放寬一系列資本金要求的條款達成一致。



知情人士表示，聯儲局及其他主要監管機構的官員，最近將有關所謂增強型補充槓桿率(eSLR)的最終方案提交白宮審查。放寬後的要求意味著，大型銀行需要持有的資本金相較總資產的比例將降低，該方案與6月公布的提案基本一致。



此項規則調整將是華爾街大行的勝利，特朗普政府官員正尋求放鬆在2008年金融危機後制定的多項銀行資本金要求。



聯儲局、美國聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署的代表均拒絕置評。



知情人士表示，官員計劃在未來幾內正式採納該措施，但需待白宮批准，不過各機構的最終投票時間表可能會變動。(rc)