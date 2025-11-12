12/11/2025 10:19

【比特幣】「比特幣女王」錢志敏在英被判刑11年8個月，非法集資逾四百億人民幣

《經濟通通訊社12日專訊》47歲「比特幣女王」錢志敏周二（11日）在倫敦南華克刑事法院，因非法集資和利用比特幣洗黑錢，被判監11年8個月。



錢志敏在8月對持有和處理犯罪所得指控認罪。其助手、同為47歲的Seng Hok Ling，因合謀角色被判入獄4年11個月。



英國警方2018年在一宗洗黑錢調查中查獲6.1萬枚比特幣，成為該國史上最大規模的加密貨幣查獲案。英國一家政府機構正考慮如何將比特幣返還給受害投資者，但相關細節尚未公布。



檢方稱，錢志敏去年被捕前生活奢靡，租住昂貴豪宅，並策劃成為一個自封國家「利伯蘭」的君主。被捕後，錢志敏拒絕回答警方大多數問題，但稱「自己覺得命不久矣，這是最後一次花錢機會。」



檢方還表示，錢志敏在中國控制一家無牌投資公司，2014至2017年間從中國約12.8萬名投資者手中集資400億元人民幣（約56億美元）。2017年中國執法部門突擊該公司組織的活動時，錢志敏逃脫，以聖基茨和尼維斯假護照經東南亞逃至倫敦。(rc)