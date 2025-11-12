26,883.60
+187.19
(+0.70%)
26,912
+163
(+0.61%)
高水28
9,525.27
+63.78
(+0.67%)
5,902.40
-21.99
(-0.37%)
1,095.28億
4,002.40
-0.36
(-0.009%)
4,640.15
-12.02
(-0.258%)
13,170.94
-118.07
(-0.888%)
2,641.82
+3.37
(+0.13%)
103,210.0800
+151.0800
(0.147%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0784
歐元最佳客戶買入價
9.0141
英鎊最佳客戶買入價
10.2278
日圓最佳客戶買入價
5.0466
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,883.60
+187.19
(+0.70%)
期指
高水28
26,912
+163
(+0.61%)
國企指數
9,525.27
+63.78
(+0.67%)
科技指數
5,902.40
-21.99
(-0.37%)
大市成交
1,095.28億
股票
923.80億
(84.344%)
窩輪
67.76億
(6.186%)
牛熊證
103.72億
(9.469%)
即時更新：12/11/2025 11:00
可賣空股票總成交
1,831.54億
主板賣空
302.20億
(16.500%)
更新：11/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,721.76億
4,002.40
-0.36
(-0.009%)
滬深300
4,640.15
-12.02
(-0.258%)
深証成指
13,170.94
-118.07
(-0.888%)
MSCI中國A50
2,641.82
+3.37
(+0.13%)
比特幣
資料由Binance提供
103,210.0800
+151.0800
(0.147%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0784
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0141
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2278
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0466
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
食物安全 │ 男子食隔夜炒飯釀「炒飯綜合症」險死，6種隔夜餸...
醫學通識 健康解「迷」

食物安全 │ 男子食隔夜炒飯釀「炒飯綜合症」險死，6種隔夜餸...
英國時間的秘密:夏令那一小時，到底去了那？時差影響睡眠、工作...
辦公室日常 英倫出走日記

英國時間的秘密:夏令那一小時，到底去了那？時差影響睡眠、工作...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股01024 快手－Ｗ02318 中國平安
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.2278
電匯客戶賣出
10.3439
更新：12/11/2025 10:55:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處