12/11/2025 10:22

【特朗普新政】聯邦政府停擺累及多地機場周二逾九千航班停飛

《經濟通通訊社12日專訊》美國政府停擺步入尾聲之際，聯邦航空管理局(FAA)按指令要求主要機場減少航班，周二（11日）全國航班運作受壓，芝加哥、亞特蘭大及紐約多個樞紐機場成重災區。



截至紐約時間下午2時45分，芝加哥奧黑爾機場與亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜機場各自取消約60班航班，佔當日原定航班逾5%。紐約拉瓜地亞機場取消66班，約佔當日運力12%。



航空公司因應FAA要求，在40個主要機場削減約一成航班，累計已取消逾9000班，其中周二約1150班受影響。運輸部長Sean Duffy表示，若眾議院未能把撥款協議送交特朗普簽署，問題或在周末前顯著惡化，部分航空公司或被迫暫停更多航班。(rc)