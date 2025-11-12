12/11/2025 13:13

【中東戰火】美國海軍考慮在加沙附近建立萬人基地，以駐紮國際穩定部隊

《經濟通通訊社12日專訊》美國軍方正在考慮是否在加沙走廊附近，建造一個可容納10000 人的臨時基地。



根據彭博社看到的一份發給合格承包商的徵詢書，美國海軍正在向一些預先獲得資格的公司詢問成本預估，涉及建設「一個臨時的、自我維持的軍事行動基地，能夠支持10000名人員，並提供10000平方呎的辦公空間，為期12個月」。



徵詢書將潛在選址定在「以色列，在加沙附近」。據兩位要求匿名的知情人士，文件10月31日發出，答覆截止日期為11月3日。



美國在尋求國際社會支持一項向加沙派遣外國軍隊的提議，以幫助鞏固上個月以色列和哈馬斯之間的停火協議。這些被稱為國際穩定部隊的人員將與以色列和埃及合作，確保加沙安全，並推動該地區的重建工作。(rc)