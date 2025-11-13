27,073.03
+150.30
(+0.56%)
27,092
+123
(+0.46%)
高水19
9,599.06
+60.07
(+0.63%)
5,981.30
+47.31
(+0.80%)
2,706.73億
4,029.50
+29.36
(+0.734%)
4,702.07
+56.16
(+1.209%)
13,476.52
+235.90
(+1.782%)
2,685.22
+31.36
(+1.18%)
103,421.5000
+1,767.1300
(1.738%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0234
英鎊最佳客戶買入價
10.2216
日圓最佳客戶買入價
5.0325
恒生指數
27,073.03
+150.30
(+0.56%)
期指
高水19
27,092
+123
(+0.46%)
國企指數
9,599.06
+60.07
(+0.63%)
科技指數
5,981.30
+47.31
(+0.80%)
大市成交
2,706.73億
股票
2,502.31億
(92.448%)
窩輪
83.95億
(3.102%)
牛熊證
120.46億
(4.451%)
即時更新：13/11/2025 16:23
可賣空股票總成交
1,066.10億
主板賣空
162.81億
(15.271%)
半日數據，更新：13/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,764.01億
4,029.50
+29.36
(+0.734%)
滬深300
4,702.07
+56.16
(+1.209%)
深証成指
13,476.52
+235.90
(+1.782%)
MSCI中國A50
2,685.22
+31.36
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
103,421.5000
+1,767.1300
(1.738%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0234
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2216
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0325
