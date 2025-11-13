13/11/2025 15:53

【外圍經濟】亞洲貨幣再次承壓，市場質疑日韓兩國均難支撐本幣

《經濟通通訊社13日專訊》隨著亞洲貨幣再次承壓，外匯干預再度成為交易員關注的焦點。韓元匯率逼近2009年以來最低水平，韓國央行行長李昌鏞周三（12日）表示，如果波動過度，當局願採取干預措施。日本財相片山皋月同日亦口頭干預匯市。



美元兌韓元周四（13日）最新報1467.7，接近2009年3月1487.45的關口。受到股市資金持續外流，和居民海外投資不斷增加影響，韓元過去三個月下跌了6%，在亞幣中跌幅最大。外國投資者本月已淨賣出52億美元的本地股票。



*韓國經濟增速在亞洲墊底*



韓元前景黯淡，令韓國央行支持經濟復甦的措施更加複雜。分析指出，韓國央行5月份降息後便按兵不動。該國今年經濟增速僅有0.9%，在亞洲表現墊底。



友利銀行經濟學家Gyeong-Won Min表示，相對於日本財相口頭警告日圓貶值，李昌鏞的立場相當謹慎，沒有發出明確干預信號。



*日圓兌美元匯率當季下跌約4.5%*



另一方面，本季度以來，日圓兌美元匯率已下跌約4.5%，跌幅在G-10貨幣中居前。日圓兌美元匯率周三跌破關鍵關口155。而且，交易員們越來越懷疑日本新政府能否通過直接干預來支撐日圓匯率。



分析指，與去年不同，當時的干預是在央行加息之前，這一次卻正逢首相高市早苗暗示她希望放緩加息步伐。此外，任何干預措施都可能消耗日本的外匯存底，而這些儲備需要為美日貿易協議中的對美5500億美元投資計劃提供資金支持。



SBI FXTrade董事總經理Marito Ueda表示：「如果高市的政策朝著財政擴張的方向發展，即使政府能在短期內阻止日圓貶值，長遠來看日圓最終還是會走弱。」(jf)