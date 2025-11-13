13/11/2025 13:19

金管局：公布Ensemble項目新階段以支持代幣化存款及數碼資產的真實交易

《經濟通通訊社12日專訊》金管局今日宣布推出EnsembleTX，Ensemble項目正式進入試行階段，此標誌著香港在將代幣化存款及數碼資產用於可控的試行環境中進行真實交易邁出重要一步。



EnsembleTX建基於Ensemble項目沙盒試驗的成果，自2024年8月啟動以來，Ensemble項目沙盒已讓業界先行者得以使用實驗型代幣化存款對數碼資產交易結算用例進行端對端測試。在試行階段中，金管局、代幣化存款銀行及其他業界先行者旨在實現更快速、透明且高效的真實代幣化交易結算。EnsembleTX初期將聚焦於推動市場參與者在代幣化貨幣市場基金交易中使用代幣化存款，以即時管理流動性與資金需求。



EnsembleTX將於2026年持續運行，為下一階段創新奠定堅實基礎。代幣化存款交易的跨行結算將首先透過港元即時支付結算系統（RTGS）進行。試行環境將逐步升級優化，以支持代幣化央行貨幣進行24小時全天候結算，推動香港更廣闊的代幣化生態系統的持續發展。金管局與證監會關鍵合作夥伴及Ensemble項目架構工作小組的重要成員將繼續緊密合作，推動代幣化技術在金融業內多樣資產類別、用例及領域的進一步實際應用。



金管局總裁余偉文表示，EnsembleTX標誌著我們代幣化旅程中的一個關鍵時刻，從概念驗證升級為真實交易。Ensemble項目是創新與實踐的結合，沙盒中已測試的概念與細節現已應用於真實交易，為市場參與者帶來實際好處。這個里程碑突顯香港在塑造區域乃至全球未來數碼金融的先驅角色。金管局誠邀持份者參與此協作計劃，將代幣化存款應用於創新且具真實價值的應用案例，共同拓展香港代幣化生態系統。



證監會行政總裁梁鳳儀表示，要實現代幣化投資產品的規模化發展，互通性是關鍵所在。香港金管局今日公布的舉措，正標誌著邁向此目標的重要一步，將逐步實現銀行間代幣化存款的24小時全天候即時結算。證監會承諾與金管局及市場參與者攜手前進，充分發揮EnsembleTX的潛力以推動進階的代幣化用例，共同構建一個活力與前瞻性兼備的金融生態系統。(ul)