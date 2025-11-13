13/11/2025 16:23

張曼莉：政府高度重視人工智能，數字經濟已成為全球經濟高質量發展

《經濟通通訊社13日專訊》數字政策辦公室（數字辦）與北京市經濟和信息化局今日在香港合辦數字經濟出海共建專題推介活動，兩地專家學者及企業代表就進一步推動京港創科合作和推動數字經濟展開廣泛的研討交流。



創新科技及工業局副局長張曼莉表示，數字經濟已成為全球經濟高質量發展、與競爭格局重塑的核心引擎，從雲計算、區塊鏈、到大數據、人工智能等技術不僅催生了無數新產業、新業態，也讓跨地域合作更高效、資源配置更優化。



她又指，北京作為國家科技創新與數字經濟高地，在核心技術、產業體系與場景開放上有領跑優勢；香港則憑「一國兩制」優勢，成為內地聯通世界的「超級聯繫人」，其國際化規則、頂尖科研實力、國際人才匯聚、與國際數據流通優勢，為數字要素跨境流動以及跨國科技合作提供獨特支撐。兩地強強聯合，正是共建國際合作協同生態的最佳選擇。



張曼莉補充，特區政府高度重視人工智能發展，將其列為關鍵產業，從數年前開始多方位布局，推展人工智能技術與應用的發展。她藉此機會邀請出席推介活動的內地企業共同抓緊人工智能機遇，共建國際合作協同生態，為國家高質量發展與強國建設貢獻更大力量。(ul)