13/11/2025 08:32

【開市Ｇｏ】美股道指創新高，光伏行業闢謠不利傳聞，騰訊音樂績後美股挫

2025年11月13日【要聞盤點】



1、美股周三市況反覆，三大指數收市表現分歧。道指連續第二日創下歷史新高，收市成功站穩48000點以上。科技股則沽壓顯著，拖累納指下跌。市場普遍憧憬困擾多時的美國政府停擺局面將告一段落，支持金融及周期股份向好，但資金輪動亦引發對科技股估值過高的擔憂。道指收市升326.86點，或0.68%，報48254.82點；標普500指數升4.38點，或0.06%，報6850.99點；納指跌61.84點，或0.26%，報23406.46點。中國金龍指數跌120點。日經期貨截至上午7時56分跌190點。



2、美國眾議院即將就臨時撥款法案進行表決。白宮稱，長時間停擺可能導致10月就業和CPI報告永遠不會發布。交通部長表示，希望在停擺結束後一周內開始放寬航班限制。



3、美國國債價格周三(12日)顯著上漲，帶動孳息率全面回落。市場將財政部長貝森特的言論解讀為利好長期債券，加上疲軟的勞動力市場數據加劇經濟憂慮，共同為債市升勢提供動力，並強化市場對聯儲局最快下月減息的預期。



4、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克重申其維持利率不變的立場。他警告，通脹仍然是當前更清晰且更緊迫的經濟風險，減息或將釋放通脹。



5、加拿大央行公布10月29日會議紀錄顯示，儘管最終決定減息，但決策官員曾就減息的確切時機進行過辯論。央行最終仍決定將主要政策利率下調25個點子至2.25厘，為連續第二次減息。



6、在中美貿易休戰協議達成僅兩周後，據報中國採購美國大豆的步伐似已陷入停滯。



7、法國總統馬克龍與盟友據悉密商邀請中國國家主席習近平出席明年的七國集團峰會，馬克龍還在考慮12月訪問中國的計畫。



8、據彭博引述知情人士透露，中國高速光學模組解決方案提供商中際旭創已為香港上市交易選定銀行，擬集資至少30億美元（約234億港元）。



9、據金融時報報道，東南亞兩大科技巨企Grab與GoTo的合併談判已進入新階段。為爭取印尼政府對此項重大交易的批准，雙方正與印尼主權財富基金Danantara洽商，擬授予其黃金股。



【焦點股】



電商平台：阿里巴巴(09988)、京東(09618)

- 內地數據顯示，今年「雙11」全網電商銷售額約1.7萬億元人民幣，按年增14.2%

- 騰訊與京東今日將公布第三季度業績



光伏股：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)

- 市傳晶澳科技高管稱「收儲平台黃了」，公司明確否認高層曾發表相關言論

- 中國光伏行業協會緊急澄清傳聞不實，批評有人惡意「做空」光伏行業



騰訊音樂(01698)

- 第三季經調整純利按年增32.6%，但隔夜美股大挫逾8%



華潤置地(1109)、華潤萬象生活(1209)

- 華潤置地擬以折讓9%配售形式，減持華潤萬象生活逾2%，套現約20億元



巨星傳奇(6683)

- 擬先舊後新折讓兩成配股淨籌3.7億元，主要用於辦演唱會



金礦股：山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)

- 現貨金一度升2.05%，每盎司見4211.67美元



三桶油：中國石油(00857)、中國石化(00386)、中海油(00883)

- OPEC料第三季全球石油供應過剩每日50萬桶，高於上月估算，紐約期油曾急挫4.18%，布蘭特期油曾下滑3.76%



澳博控股(00880)

- 第三季純利按年跌91%至900萬元，博彩淨收益跌6.5%



新秀麗(01910)

- 第三季純利7350萬美元升11%，毛利率升0.3個百分點



金斯瑞生物科技(01548)

- 聯營公司傳奇生物第三季虧損降至3969萬美元，收入升70%



快遞股：中通快遞-W(02057)、極兔速遞-W(01519)、京東物流(02618)

- 中國國家郵政局表示，今年「雙11」全國共攬收快遞包裹139.38億件，刷新紀錄



域能控股(00442)

- 1億元收購港持牌虛擬資產平台VAX逾5%股權，現金加換股債支付



華潤置地(01109)

- 10月合約銷售金額按年下降51%



榮利營造(09639)

- 與寧德時代(03750)擬共同開發儲能系統，簽訂備忘錄



歡喜傳媒(01003)

- 獲新大股東陳榮增加投資至2.25億元，今復牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.46%，報美元58.22/桶



布倫特期油上漲3.81%，報美元62.68/桶



黃金現貨下跌0.06%，報美元4193.23/盎司



黃金期貨下跌0.11%，報美元4197.40/盎司