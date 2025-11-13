13/11/2025 16:00

【白宮動態】美國政府重啟將是慢動作，時間或達一周以上

《經濟通通訊社13日專訊》美國政府停擺結束，但要全面恢復正常運作可能還需數日，部分機構甚至得一周或更久。



分析指，薪資系統需要更新以補發停擺期間的工資。停滯長達43天的撥款發放、貸款申請和客服積案也需盡快清理。延誤的環保許可、工作場所檢查，以及政府合同審批在各聯邦機構中堆積如山。



補充營養援助計劃（即食品券）也將在經歷數周的不確定性後，恢復正常發放周期。不過，這一恢復不會立即完成，各州需要長達一周的時間來更新受益人檔案並重新加載福利卡。



此外，政府員工重新上班的首日，將花時間處理內部事務，包括重啟電腦、清理電子郵件，以及重新開放停運一個多月的公共服務窗口。(rc)