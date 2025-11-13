13/11/2025 10:06

【ＡＩ】百度世界2025大會舉行，李彥宏演講，發布實時互動型數字人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》百度世界2025大會今日在北京舉行，展示百度在AI應用、大模型、AI生態及出海等方面的最新成果。百度創始人李彥宏在主論壇發表演講。李彥宏表示，數字人是AI時代的通用交互界面。百度現場發布實時互動型數人。



李彥宏宣布，數字人技術全面向全球開放，先在巴西生根落地。他指出，現在大約20%數字人主播每分鐘的訂單生成能力已經超過了真人主播。海外電商直播發展核心瓶頸是本地化的優質主播非常稀缺，百度的數字人技術已經在跨文化商業場景中產生了實實在在的效果。接下來還將發力東南亞、美國等國家和地區。隨著技術突破，數字人將成為企業的數字分身和夥伴。



隨著AI進入大規模應用臨界點，百度世界2025將聚焦智能體、數字人、AI計算、智能硬件等前沿議題，設置多場分論壇，與用戶、開發者和企業夥伴共同探索技術賦能應用的下一站。