13/11/2025 11:03
【ＡＩ】百度發布昆侖芯M100和M300，分別2026年和2027年上市
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》百度世界2025大會在北京舉行，百度現場發布新一代昆侖芯M100，將於2026年上市。百度並發布昆侖芯M300，將於2027年初上市。
此外，百度發布天池256超節點，最高支持256卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升4倍，主流大模型推理任務單卡tokens吞吐提升3.5倍，將於2026年上市。百度並發布天池512超節點，最高支持512卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升1倍，單節點即可完成萬億參數模型訓練，將於2026年下半年上市。
超級節點是P2P網絡架構中的關鍵技術組件，主要存在於半分布式或混合式網絡模型中。
此外，百度發布天池256超節點，最高支持256卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升4倍，主流大模型推理任務單卡tokens吞吐提升3.5倍，將於2026年上市。百度並發布天池512超節點，最高支持512卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升1倍，單節點即可完成萬億參數模型訓練，將於2026年下半年上市。
超級節點是P2P網絡架構中的關鍵技術組件，主要存在於半分布式或混合式網絡模型中。