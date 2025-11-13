13/11/2025 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息由升轉跌報3.1厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.09756厘，跌1.905基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.49048厘，升3.274基點。
隔夜息報2.53548厘，跌15.19基點；一周拆息升3.131基點，報2.73131厘，兩周則升12.911基點，報2.89119厘。長息方面，六個月拆息升1.709基點，報3.40804厘，一年期則升2.089基點，報3.38482厘。
港元匯價今日在7.7718-7.7697之間上落，最新報7.7701。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.53548
|-15.19
|一周
|2.73131
|+3.131
|兩周
|2.89119
|+12.911
|一個月
|3.09756
|-1.905
|兩個月
|3.54071
|+4.66
|三個月
|3.49048
|+3.274
|六個月
|3.40804
|+1.709
|一年
|3.38482
|+2.089
