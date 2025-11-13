13/11/2025 09:28
【聚焦人幣】人幣中間價貶32點子，報7.0865
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0865，較上個交易日跌32點子，較市場預測偏強約290點，上個交易日報7.0833。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0865
|+32.00
|1歐元/人民幣
|8.2223
|+71.00
|100日圓/人民幣
|4.5878
|-157.00
|1港元/人民幣
|0.9120
|+5.60
|1英鎊/人民幣
|9.3166
|-107.00
|1澳元/人民幣
|4.6412
|+91.00
|1紐元/人民幣
|4.0194
|+55.00
|1新加坡/人民幣
|5.4512
|-16.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8927
|+337.00
|1加元/人民幣
|5.0659
|+35.00
|1人民幣/林吉特
|0.5823
|+2.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4232
|+430.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4093
|-100.00
|1人民幣/韓元
|206.7900
|+105.00