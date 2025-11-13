27,073.03
+150.30
(+0.56%)
27,107
+16
(+0.06%)
高水34
9,599.06
+60.07
(+0.63%)
5,981.30
+47.31
(+0.80%)
2,706.73億
4,029.50
+29.36
(+0.734%)
4,702.07
+56.16
(+1.209%)
13,476.52
+235.90
(+1.782%)
2,685.22
+31.36
(+1.18%)
102,682.8200
+1,028.4500
(1.012%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0470
英鎊最佳客戶買入價
10.2450
日圓最佳客戶買入價
5.0432
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
27,073.03
+150.30
(+0.56%)
期指(夜)
高水34
27,107
+16
(+0.06%)
國企指數
9,599.06
+60.07
(+0.63%)
科技指數
5,981.30
+47.31
(+0.80%)
大市成交
2,706.73億
股票
2,502.31億
(92.448%)
窩輪
83.95億
(3.102%)
牛熊證
120.46億
(4.451%)
即時更新：13/11/2025 17:57
可賣空股票總成交
2,421.87億
主板賣空
378.28億
(15.619%)
更新：13/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,764.01億
4,029.50
+29.36
(+0.734%)
滬深300
4,702.07
+56.16
(+1.209%)
深証成指
13,476.52
+235.90
(+1.782%)
MSCI中國A50
2,685.22
+31.36
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
102,682.8200
+1,028.4500
(1.012%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0470
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2450
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0432
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
財富管理 經濟不停學

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
內衣的冬日戀曲:從經典不敗的黑色蕾絲到透視單品，4大風格讓感...
Fashion 內衣密語

內衣的冬日戀曲:從經典不敗的黑色蕾絲到透視單品，4大風格讓感...
醫生分享逆轉肝硬化真實個案，2大護肝食物、1款飲品每日4杯降...
醫學通識 健康解「迷」

醫生分享逆轉肝硬化真實個案，2大護肝食物、1款飲品每日4杯降...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ06682 第四範式00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ02318 中國平安00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.54%
1個月
3.10%
3個月
3.49%
更新：13/11/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.08%
3個月國債孳息率
3.95%
10年-3個月國債孳息率
0.13%
更新：12/11/2025 15:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處