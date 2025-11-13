13/11/2025 13:49

【ＡＩ】宇樹推出首款輪式人形機器人G1-D

《經濟通通訊社13日專訊》宇樹科技在官網上線了一套人形機器人數採訓練全棧解決方案。該方案基於一款輪式機器人G1-D，由高性能人形機器人本體、系統化的數據採集工具和全面的模型訓練及推理工具組成。



G1-D機器人身高範圍約1260-1680mm，頭部配備高清雙目相機，手部配備高清相機。G1-D分為通用版和旗艦版，旗艦版可選配移動底盤，移動速度在1.5m/秒以內。G1-D通用版和旗艦版分別有17和19個整機自由度（不含末端），單臂自由度（不含末端）為7個，單臂最大負載約為3kg。G1-D採用輪式與升降相結合的移動升降設計，垂直作業空間為0-2米，腰關節 Z軸旋轉角度範圍為正負155度左右、Y軸負2.5度至正135度。



G1-D還可選二指夾爪/三指靈巧手（無觸覺）/三指靈巧手（有觸覺）/五指靈巧手，配套英偉達Jetson Orin NX 16GB（100TOPS 算力）模組，最高續航約6小時。(wn)