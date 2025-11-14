13/11/2025 08:58

【關稅戰】英媒：歐盟計劃加速打擊中國進口小額包裹

《經濟通通訊社13日專訊》據英國《金融時報》12日援引歐盟貿易執委謝夫喬維奇致歐盟各國財長的一封信件報道，歐盟呼籲盡快取消對價值低於150歐元的進口小額包裹給予免稅的政策，計劃於2026年初生效。



報道稱，此舉劍指來自中國的小包裹，且比原定時間提前兩年多。今年5月份，歐盟首次宣布這一提議，當時預計此措施將在2028年中期生效。



歐盟執委會敦促周四（13日）召開的歐盟財長會議同意加快實施速度，以保護歐盟境內零售商免受不公平競爭影響。歐盟貿易執委謝夫喬維奇致歐盟各國財長的一封信件顯示，「這是確保歐盟在快速變化的貿易現實中增強其地位的關鍵一步。」他補充說，此舉「將發出一個強烈信號，表明歐洲認真對待提升競爭力並為其企業確保公平條件。」



*新規料對SHEIN等跨境電商構成影響*



「此前的時間表與當前形勢的緊迫性不符，」謝夫喬維奇寫道，「歐洲的產業，特別是零售商，一再強調必須立即消除這種競爭扭曲。」報道稱，歐盟各國需要就新的時間表達成一致，並協商將實施的固定海關費用等細節。



歐盟擬議的新規所涉及的小包裹，絕大多數來自中國，這可能對Temu和SHEIN等中國跨境電商的業務構成新的影響。數據顯示，去年有46億件小包裹進入歐盟，其中91%源自中國，且數量預計還將持續增長。(ry)